التعليم: مراجعة مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى، إنه تم البدء فى مراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني، بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي، قبل طباعتها فى إطار خطة الوزارة لتعديل وتخفيف المناهج الدراسية، على أن يتم إرسال خطاب إلى المدارس، محدد فيه الدروس التي ستكون للاطلاع فقط، دون حذفها من الكتب، بحيث يطلع عليها الطالب ويستفيد منها، ولا يتجاهلها، لأنها ثرية بالمعلومات.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات للمديريات التعليمية لتحقيق الانضباط وحضور الطلاب بالعام الدراسي الحالى ، نريدها فى التقرير التالى:

- المتابعة الجادة والمستمرة لمديري المديريات ومديري العموم، ووكلاء الإدارات في المدارس للعملية التعليمية بكافة عناصرها بصورة يومية.

- تكليف مدير المدرسة بإعداد تقرير عن حالة المدرسة بصورة دورية.

- تكثيف الإشراف اليومي بالمدارس وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب، وخلال فترة الفسحة.

- تكليف مديري المدارس بعقد اجتماع مع المعلمين، لتحديد الأدوار والمسئوليات بكل دقة، والتوقيع عليها.

- توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا.

- مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.

- عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

- منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب، والطالبات، أما المعلم فيمنع استخدامه نهائيًّا للهاتف، أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية.

- تنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب، والإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارئ، والتواصل الفوري والمباشر مع الوزارة، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد محددة لمقابلة أولياء الأمور، وتفعيل المناهج الإلكترونية في جميع مدارس الجمهورية.

- تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة على أربعة أقساط، والعمل على دعم وتشجيع الممارسات المتميزة، إلى جانب توثيقها، ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع، وإبراز أهم الإنجازات، ورفعها على صفحات الإدارات التعليمية والمديريات، وإرسالها للوزارة.

- الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة، بداية من الصفوف الأولى، وتنظيم مسابقات بين الفصول والمدارس والإدارات في جميع الجوانب العلمية، والرياضية، والفنية، والثقافية.

- عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية، وتفعيل المجموعات المدرسية وفقًا للقرارات الوزارية، والعمل على جذب الطلاب لها.