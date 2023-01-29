البنك المركزى العراقى يوجه بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدى للمسافرين

أ.ش.أ

وجه البنك المركزي العراقي اليوم الأحد بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين.

وذكر البنك المركزي العراقي- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تم توجيه المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد والبصرة والنجف وأربيل والسليمانية)، لافتا إلى أن استقبال الطلبات سيكون صباحا ومساء لشمول عدد أكبر من المسافرين.

وأوضح أن بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر (الفيزا أو خروجية المركبة).

وكان قد نفى البنك المركزي العراقي، ما تردد عن منع أو تقييد البيع النقدي للدولار للمواطنين.

وذكر البنك المركزي العراقي، أن الإجراء المتعلق بالتسجيل الإلكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص، لافتا إلى أن هذا الإجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود.

وناشد البنك المركزي العراقي، وسائل الإعلام والجمهور الاعتماد على المكتب الإعلامي في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطاته وإجراءاته.