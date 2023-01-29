ألمانيا والأرجنتين يتفقان على عقد تجارة بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور" قريبا

كتبت: هناء أبو العز

أكدت الأرجنتين وألمانيا مجددًا التزامهما "قريبًا" بإبرام اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة التجارة لأمريكا الجنوبية التابعة لميركوسور.

وفي المحطة الأولى من جولته التي تشمل ثلاث دول في المنطقة ، وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بوينس آيرس يوم السبت للقاء الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز حيث يتصدر الاقتصاد والحرب الأوكرانية والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة جدول الأعمال.

فيما قال فرنانديز في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتز في بالاسيو دي سان مارتين: نرغب في عدم جر المناقشات والتوصل بسرعة إلى اتفاق وتشغيله، مشيرًا إلى أن حكومته واثقة من أن اتفاقية التجارة لديها "إمكانات كبيرة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي و ميركوسور ".

ووافق شولز على الاتفاق وقال إنه من الضروري إبرام الاتفاق الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي وميركوسور، المكون من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي ، من حيث المبدأ في عام 2019 بعد 20 عامًا من المفاوضات ولكنه ينتظر الآن المصادقة البرلمانية.

وقال: من المهم أن تكون لدينا روح بناءة ، يجب أن نعمل يدا بيد لإيجاد طريق للمضي قدما ولكي تؤتي المفاوضات ثمارها.

وشدد الرئيس الأرجنتيني على أن عودة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة في البرازيل أحيت الآمال في تنفيذ الاتفاقية التجارية.

ومن المقرر أن يلتقي شولتز مع لولا دى سيلفا يوم الاثنين في نهاية جولته في أمريكا الجنوبية التي تستغرق ثلاثة أيام.

ودعا الرئيس البرازيلي الكتلة إلى إبرام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل.

فيما قال فرنانديز : أعتقد نحن في وضع أفضل لتعزيز الاتفاقية لأن هناك المزيد من الصدف بين الكتلتين ، لا سيما في المسائل المناخية.

وأشار إلى وعد لولا دى سيلفا بإصلاح سياسات المناخ للحكومة السابقة بقيادة جاير بولسونارو، وأن التصديق على الاتفاقية سيجعل من الممكن رسم محور يعزز بطريقة ما التعددية في عالم مستقطب".

وانتقد الحمائية من قبل بعض الدول الأوروبية التي تجعل من الصعب على منتجات دول ميركوسور الوصول إلى السوق الأوروبية.

ولدى وصوله إلى العاصمة الأرجنتينية ، كان في استقبال شولتز في المطار وزير الخارجية سانتياغو كافيرو.

وتمثل رحلة شولز إلى أمريكا الجنوبية أهمية كبيرة لأن ألمانيا هي قوة اقتصادية للاتحاد الأوروبي والحليف التجاري الرئيسي للأرجنتين في الكتلة.

وتجاوزت التجارة بين الأرجنتين وألمانيا 3.6 مليار دولار في عام 2022 ، مسجلة نموًا بنسبة 8 % مقارنة بعام 2021.