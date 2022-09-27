الغرفة العربية البرازيلية: اتفاقية الميركرسور ضاعفت حجم التجارة بين مصر والبرازيل 5 مرات

كتب إسلام سعيد

قال مايكل جمال، مدير المكتب الإقليمي للغرفة المصرية البرازيلية، إن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مع مصر مع دول تجمع الميركسور(البرازيل-الأرجنتين-الأوروجواي-الباراجواي) في 2017 ساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى البرازيل 5 أضعاف من 103 ملايين دولار لـ543 مليون دولار، كما أتاحت زيادة تصدير بعض المنتجات المصرية للسوق البرازيلي كالحاصلات الزراعية فضلا عن تصدير منتجات لأول مرة كالتمور والثوم والموالح والزجاج ومنتجاته.

وأكد خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على تدشين الغرفة العربية البرازيلية في مصر، أن استراتيجية الغرفة خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة الصادرات الحالية واتاحة الفرص لتصدير منتجات جديدة، لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف البعثات بين البلدين، مشيرا إلى أننا نسعى الى أن تصبح مصر بوابة للمنتجات البرازيلية في دول إفريقيا، وأن صبح البرازيل بوابة للمنتجات المصرية في دول أمريكا اللاتينية.