أخبار مصر.. الرئيس السيسي يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية ورئيس وزراء أرمينيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها جلسة المباحثات الموسعة صباح اليوم، بين الرئيس السيسي والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان في القصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية، وتلها جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان".
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
الرئيس السيسي يؤكد الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية فى التعاون بين مصر وأرمينيا
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون الثنائي بين مصر وأرمينيا، لاسيما عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجال الأعمال في الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري، فضلاً عن عقد الجولة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة في أقرب وقت ممكن في ضوء دورها كآلية مؤسسية للحوار بين الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الواعدة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية، وكذلك دعم مساعي مصر لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لما ستحققه من مصلحة مشتركة للجانبين، حيث تتناسب المنتجات المصرية مع احتياجات هذه الدول من حيث الجودة والسعر.
رئيس أرمينيا يصف زيارة الرئيس السيسي إلى بلاده بـ"التاريخية"
أكد رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده تعد "تاريخية"، مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين تنبع من أعماق القرون وتتعزز بأكثر من ثلاثين سنة من العلاقات المستقلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا.
وزير الخارجية الأمريكي: شباب مصر هم من سيعززون شراكتنا الاستراتيجية
نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعليم الجيزة تكشف موعد الإعلان والتفاصيل
أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن من المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.
الحكومة تنفى شائعة انتشار سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مُناشدةً المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة.
الولايات المتحدة تؤكد دعم مصر وشعبها فى السعى نحو مستقبل مزدهر
أكدت الولايات المتحدة وقوفها مع مصر وشعبها لتعزيز الأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية ودعم العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز شراكة دفاعية، ودعم الشعب المصري في سعيه لمستقبل مزدهر يحمي الحريات الأساسية للجميع.
وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات خدمية فى جنوب سيناء بتكلفة 4.4 مليار جنيه
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات، وشهد اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية حيث بلغ إجمالى تكلفة تلك المشروعات حوالى 4.4 مليار جنيه.
نائب رئيس برلمان باكستان لـ"اليوم السابع": العلاقات مع مصر تحظى بزخم كبير
أشاد نائب رئيس البرلمان الباكستاني زاهد دوراني بالعلاقات مع مصر، موضحا أنها تحظى بزخم كبير على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، في المرحلة الراهنة، مع تطور العلاقات بصورة كبيرة.
"التضامن" تبدأ صرف معاشات فبراير الأربعاء
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات
فبراير الأسبوع المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة الأحد فى صرف معاشات يناير الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
غدا.. إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى فى الجيزة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة
، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، حرصت قيادات تعليم الجيزة، على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور، مؤكدة أن غدا الإثنين موعد الإعلان عن نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي.
غدا طقس مائل للدفء نهارا وأمطار خفيفة على السواحل والعظمى بالقاهرة 21 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس بارد
فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
الصحة: علاج مليون و438 ألفا و357 مواطنا بأقسام الطوارئ بالتأمين الصحى فى 2022
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجمالى الخدمات التى تم تقديمها للمنتفعين بمظلة منظومة التأمين الصحي، خلال عام 2022، والتى تضمنت تقديم الخدمات الطبية لمليون و438 ألفا و357 مواطنا، بأقسام الطوارئ فى المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحى.
التعليم: كتب رابعة وخامسة ابتدائى جاهزة وتسليمها بتعديلاتها بداية التيرم الثانى
أكد شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتب الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائي
ستكون جاهزة للاستلام بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى بشكلها الجديد بعد إجراء التعديلات اللازمة التى وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم.
وزير الخارجية الأمريكي: شباب مصر هم من سيعززون شراكتنا الاستراتيجية
نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعليم الجيزة تكشف موعد الإعلان والتفاصيل