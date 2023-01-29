اليوم السابع
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بدء كلمة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

الأحد، 29 يناير 2023 03:14 م
بدء كلمة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة انتونى بلينكن - وزير الخارجية الأمريكى
كتبت رباب فتحى - تصوير أحمد معروف

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بدأت منذ قليل كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يلتقى عدد من قادة الشباب المصرى فى إطار زيارته لمصر والتي تستمر يومان، ثم يزور بعدها إسرائيل والضفة الغربية.

 

ويلتقى بلينكن خلال زيارته القاهرة مع كبار المسئولين المصريين لبحث دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

 

ويعقد وزير الخارجية سامح شكرى وبيلنكن مؤتمرا صحفيا مشتركا غدا الاثنين، بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبل وصوله، إن زيارته إلى مصر تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.

 

وكان كتب بلينكن ـ في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد:" في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".

 

 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (1)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (2)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (3)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (4)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (5)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (6)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (7)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (8)
 
أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (9)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (10)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (11)
 

 

أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة (12)
 

 


وزير الخارجية الامريكى

انتونى بلينكن

مصر

الولايات المتحدة

مصر والولايات المتحدة

زيارة وزير الخارجية الامريكى لمصر



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