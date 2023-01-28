وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتابعان إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالرميلة

كتب على عبد الرحمن

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر 4 بمنطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح، والمخطط إنشاؤها بطاقة 65 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى قابلة للزيادة مستقبلا إلى 130 ألف م3/يوم، وتم تزويد المحطة بـ 2 خط مياه بحرى ومزود بـ 24 فلتر للمرحلة الأولى، كما تم عمل 1120 خازوقا حجريا بعمق 20 مترا، وتم توريد افزان للتثبيت سابقة التجهيز وتثبيت الخطوط بقاع البحر.

شارك فى الجولة التفقدية الدكتورة دينا الدسوقى نائب محافظ مطروح وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والجهات المنفذة للمشروع وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح الى الموقف التنفيذى حتى شهر يناير الجارى فيما يخص الأعمال الإنشائية .

ويأتى إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر بمطروح فى إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف المهم وإقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرض مطروح خاصة التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر كرافد ونيل مصر الجديد وبما يعمل على استيعاب الزيادة السكانية مستقبلا ويوفر المياه لأهالى مطروح وتوسعات المشروعات القومية بها.

جدير بالذكر ان محافظة مطروح شهدت منذ عام 2015 انشاء محطات الرميلة (1) على مساحة 45 ألف متر، على شاطئ البحر، بمنطقة الرميلة، شرقى مدينة مرسى مطروح، وذلك بطاقة إنتاجية 24 ألف متر مكعب.

وإفتتحت محطة الرميلة 2 خلال عام 2016، وبدأ إنتاجها بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ليصل إنتاج المحطتين، إلى جانب إنتاج محطة تحلية باجوش بطاقة 24 ألف متر يومياً، كما تم إنشاء محطة الرميلة (3 ) نفذت المحطات إدارة المياه بالقوات المسلحة، بأحدث تكنولوجيا عالمية فى مجال تحلية مياه البحر ببطاقة 12ألف م3/ يوم، لخدمة 200 ألف نسمة بمدينة مرسى مطروح وتكلف إنشاء محطة الرميلة 3 مبلغ 120 مليون جنيه، وتتولى شركة مياه مطروح إدارة وتشغيل محطات التحلية، وعملية نقل المياه إلى الخزانات الإستراتيجية بمنطقة الكيلو 9 أو عبر الخطوط لمنازل المواطنين.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح خلال الجولة محطات مياه الرميلة 1 و 2 و 3 لمتابعة عمليات التشغيل والصيانة الدورية التى تجرى لها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من ابناء المحافظة فى مياه الشرب .