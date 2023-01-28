عميد حقوق حلوان: دورات مجانية للطلاب فى إجازة التيرم لإجادة استخدام الحاسب الآلى

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية ستعمل على تنفيذ دورات تدريبية مجانية للطلاب حول التعليم على كيفية الكتابة على جهاز الحاسب الآلى، بحيث يكون الطلاب مؤهلين للكتابة على الكمبيوتر، تمهيدا لتعميم تطبيق تجربة الاختبارات الإلكترونية على طلاب الكلية.

وقالت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية نظمت بعض الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى والثالثة انتظام خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول باستخدام معامل كليات القطاع الصحى وذلك فى مادة لكل فرقة اداها حوالى 5000 طالب، وذلك كأول كلية جامعية نظرية تطبق الاختبارات الإلكترونية.

وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ " اليوم السابع " أن التجربة نجحت موضحة أن الفصل الدراسى الثانى سيتم العمل على إدخال الامتحانات المقالية ضمن أعمال السنة بواقع 4 درجات وايضا مادة التطبيقات العملية للفرقة الثانية والفرقة الرابعة وبالتالى فإن ذلك يستلزم تدريب الطلاب على استخدام الحاسب الآلى والتدريب على الكتابة باستخدام جهاز الكمبيوتر، لافتة إلى أن سيتم مراعاة الوقت الزمنى عند وضع اسئلة الامتحانات المقالية بامتحانات الفصل الدراسى الثانى حتى يتمكن الطلاب من الإجابة فى الوقت المخصص للاختبار.

والجدير بالذكر أن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تابع امتحانات الكليات للفصل الدراسى الأول ودعا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ بمختلف كليات الجامعة، وأشار إلى أن الامتحانات تجرى بمنتهى الهدوء منذ بدايتها دون رصد أى مشكلات أو معوقات، فى إطار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.