رئيس جامعة حلوان: تطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع كليات الجامعة

كتب محمد صبحى

تحرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على الاهتمام بتطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة وتعميمها فى أقرب وقت على كافة الكليات العملية والنظرية، حيث تعمل الجامعة على تجهيز وتطوير معامل للاختبارات الإلكترونية، كما أنشأت مركز لهذه الاختبارات لكليات القطاع الطبي.

وأعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة نجحت فى اتمام تطبيق الأسبقية الأولى وجارى العمل على تطبيق الأسبقية الثانية للاختبارات الإلكترونية، ويتم تجهيز البنية التحتية المعلوماتية، لنشر الاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات بعد اتمام الأسبقيه الأولى بجميع كليات القطاع الطبى بجميع مراحله، جارى حاليا التعميم فى باقى الكليات، وتوفير برمجيات لتطبيق الاختبارات الإلكترونية، ونشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تجرى الاختبارات الإلكترونية بالاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات كل كلية وفقا للتخصصات المختلفة.

ويشرف على مركز الاختبارات الإلكترونية فى جامعه حلوان الدكتورة ساميه جامع مدير المركز، التى أكدت أن المنظومة منبثقة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن منظومه جامعه حلوان مرتبطه إلكترونيا بمنظومه المجلس الاعلى لتنفيذ الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وقد حققت نجاحًا كبيرًا فى التنفيذ.

وقد أنتهت جامعه حلوان من إتمام الأسبقية الأولى للاختبارات الإلكترونية ووبدأت الأسبقية الثانية، حيث تم الإنتهاء بنجاح من تطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع كليات القطاع الطبى بالجامعه بجميع الفرق وجميع المقررات، وتضمنت كليه الطب البشرى بإجمالى عدد الطلاب 4500 طالب، كليه الصيدله بإجمالى عدد الطلاب 650 طالب، كليه التمريض ومعهد التمريض والمعهد التقنى والتخصصى بإجمالى عدد الطلاب 1750 طالب.

وجاء متوسط اجمالى عدد الطلاب فى الترم الواحد 5850 طالب فى المتوسط على مدى شهر بالتنسيق بين الكليات التى يجرى الاختبار فيها لجميع المقررات، تكون النتائج جاهزه للتسليم للكليات فى نهايه كل اختبار على شيت اكسيل جاهز، تكون لكل كليه رقم سرى تستطيع أن تحصل من خلاله على النتيجة، متاح نظام التظلمات وعرض إجابات الطالب على لجنه التظلمات، متاح بعض التحاليل الاحصائية من النتائج.

و بدأت الجامعة فى كليات الأسبقية الثانية وقامت جامعه حلوان بتجربة رائده فى تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية على كليات الأسبقية الثانيه بنجاح، وقد تم إجراء الاختبارات الإلكترونيه فى بعض كليات الاسبقيه الثانيه لبدء نشر ثقافه الاختبارات الإلكترونيه بها ومن هذه الكليات المشاركه، كليه هندسه حلوان، كليه التربية، كليه الحقوق، كليه الآداب، كليه العلوم بسبق عن جميع الجامعات فى منظومه التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن جامعه حلوان كان لها السبق فى تطبيق اختبارات الجامعات الأهلية على نظام الاختبارات الإلكترونية باجمالى عدد 8400 طالب، كما شاركت جامعه حلوان فى الاختبارات الإلكترونيه لمسابقة أشبال مصر باجمالى عدد 2000 طالب.