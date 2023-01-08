عميد حقوق حلوان: تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالكلية لأول مرة

كتب ـ محمد صبحى

أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى الفرق الدراسية بالكلية وأيضا شعبة الإنجليزى، موضحة أن الكلية أنهت امتحانات التخلفات والكنترول أوشك على الانتهاء من تصحيح مواد التخلفات.

وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه تم تسليم نماذج الإجابة للمواد التي أداها الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس للعمل على تصحيح الامتحانات أولا بأول، وذلك تمهيدا لتسليمها إلى الكنترول خلال إجازة منتصف العام للانتهاء من الرصد والمراجعة وتجميع الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان ، أن الكلية تحولت كليا إلى تطبيق نظام الأسئلة المقالية فى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، مؤكدة أن الكلية ستطبق لأول مرة نظام الاختبارات الإلكترونية لمادة التطبيقات العملية وذلك بداية من يوم السبت 14 يناير وذلك فى معامل كليات القطاع الطبي بحضور لجنة وزارة التعليم العالى، موضحة أنها ستطبق على الفرقة الأولى والثالثة انتظام وبذلك تكون الكلية أو كلية نظرية تطبق نظام الاختبارات الإلكترونية.

واستطردت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحاتها، أن هناك عددا من الضوابط والمحاذير على طلاب الكلية خلال أداء امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول بداية من ضرورة غلق الموبايل أثناء دخول الامتحان والحرص على الهدوء داخل اللجنة والحضور قبل ميعاد الاختبار ومنع التكدسات، مشيرة إلى أن الكلية ضبط العديد من حالات الغش وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم وفقا لنصوص اللائحة والتي تتراوح العقوبات من حرمان مادة الضبط فقط أو حرمان الطالب من مادة تالية لها أو حرمان تيرم وفقا لجسامة الفعل المرتكب داخل اللجنة.