عمد ومشايخ مطروح يشكرون الرئيس السيسى على تطوير القرى ضمن "حياة كريمة".. صور

كتب على عبد الرحمن

وجه أهالى وعمد ومشايخ مطروح، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الجهود التى يبذلها منذ توليه المسئولية لخدمة أبناء المحافظة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية على أرض مطروح، بالإضافة إلى تطوير قرى ومراكز المحافظة ضمن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية والمعيشية لهم، بالإضافة إلى دخول 36 قرية بمراكز المحافظة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع عدد من عمد ومشايخ مطروح بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

ونقل وزير التنمية المحلية إلى الأهالى والعمد والمشايخ تحيات وتقدير القيادة السياسية لجميع أبناء المحافظة، وأضاف اللواء هشام آمنة ان الدولة فى خدمتكم ونعمل جميعاً لتحقيق مصالحكم ومطالبكم وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لكافة المشروعات القومية والتنموية التى تجرى على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى لم تشهدها من قبل طوال السنوات الماضية والتى ستحقق التنمية لجميع أبناء مطروح، مشيراً الى وجود متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية فى قطاعات سياحية وتعليمية وخدمية والتى يتم تنفذها على ارض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات بالدولة والتى ستساهم فى توفير فرص عمل لأبناء مطروح والاجيال الحالية وأبناءهم .

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أن الأولوية فى تعيينات الشركات والمشروعات الجديدة الجارية بالمحافظة ستكون لأبناء مطروح لتوفير فرص عمل لهم، وأشار المحافظ الى حرصه على لقاء الأهالى والشيوخ والعمد وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بصورة مستمرة للتعرف على مطالبهم والاستجابة لهم والعمل على حل اى مشكلات تواجههم .

ووجه الأهالى الشكر وعمد وشيوخ مطروح إلى محافظ مطروح على لحرصه على تواصله الدائم مع أهالى المحافظة، فى المناطق والتجمعات، والوصول إليهم بما له من نتائج إيجابية على المواطنين، وحل مشاكلهم على الطبيعة، مؤكدين أن النقلة التى تشهدها محافظة مطروح جاءت بفضل اهتمام الرئيس السيسى بالمواطنين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم.