"أمن أسوان" يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مقاول مقتول داخل شقة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تكثف مباحث قسم أسوان الجديدة بمحافظة أسوان، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مقاول داخل شقة سكنية بالمدينة الجديدة، وفى جسده عدة طعنات أودت بحياته، وتم نقله جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان ، اخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى "محروس.ع" فى العقد الخامس من عمره، وصاحب مكتب خدمات بمدينة أسوان الجديدة وفى جسده عدة طعنات، ووجه مدير الأمن إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم مرتكب الجريمة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجنى عليه صاحب مكتب خدمات بعمارات المحمدية بمدينة أسوان الجديدة ويتحصل على مقابل مادى من "نقلات التراكمات والأتربة" التى يرمى بها فى قطعة أرض فضاء بالقرب من الطريق الصحراوى بمدينة أسوان الجديدة، ثم نشب بينه وأنصاره من قرية الكوبانية خلاف مع مجموعة أخرى بقرية غرب أسوان على أحقية المقابل المادى لهذه الأرض الفضاء، وتعدى بعضهما على الآخر بسلاح أبيض خلال مشاجرات متكررة وقعت بين الطرفين، ثم عثر على جثة المجنى عليه وبها عدة طعنات متفرقة داخل مكتب الخدمات بالمدينة.

وتكثف مباحث مباحث قسم أسوان الجديدة جهودها لكشف غموض الواقعة والوصول إلى المتهم بارتكاب الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بذلك.