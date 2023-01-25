محافظ أسوان يقدم التهنئة للقيادات الأمنية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قدمت مختلف فئات وطوائف المجتمع الأسوانى، اليوم، الأربعاء، يتقدمهم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة لمدير أمن أسوان، وأيضاً لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية الأمن أسوان، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71، فى أجواء وطنية صادقة تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة.

رافق محافظ أسوان، فى زيارته لمبنى مديرية أمن أسوان نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، وبحضور القيادات الأمنية.

وأكد اللواء أشرف عطية، في بيان صحفى، أن هذه الزيارة تأتى عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 ، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية بالروح والنفس دفاعاً عن شرف الوطن والذى أصبح واحة للأمن والاستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأشار المحافظ، إلى أن الجمهورية الجديدة تشهد مزيد بين التعاون بين كافة أجهزتها لعبور التحديات واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى كافة مناحى الحياة ، وهو ما يتجسد فى التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء أسوان لتكون واحة للأمن والآمان ، وهو ما يشعر به المواطنين والزائرين والسائحين على حد سواء ، وفى نهاية زيارته للمديرية قدم محافظ أسوان درع المحافظة لمدير الأمن تقديراً لجهود الشرطة فى خدمة المواطنين.