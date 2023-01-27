"Mr. Tweet" .. اسم إيلون ماسك الجديد على تويتر.. اعرف تفاصيل التغيير

فاطمة شوقى

غير رجل الأعمال ، إيلون ماسك ، اسمه على منصة تويتر إلى "Mr. Tweet" مستر تويت، فى إشارة إلى المصطلح الذى أطلقه عليه المحامى الذى يمثل مجموعة من المساهمين في دعوى قضائية ضده عن طريق الخطأ، خلال لحظة عصبية في محاكمة الإثنين الماضى.

وأشارت صحيفة "ديباتى" الإسبانية إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر ، ايلون ماسك ، ترك اتباعه على حسابه الرسمي الذى يضم 127.3 مليون متابعا يتفاجئون بتغير اسم ملفه الشخصى على منصة التواصل الاجتماعى ، حيث أنه أطلق اسم جديد "مستر تويت "، حيث أنه رأى انه الاسم الأنسب له ، ولكن في نفس الوقت لم تسمح له المنصة بتغير اسمه مرة آخرى واصبح عالق في هذا الاسم.



ايلون ماسك

وقال ماسك عبر تغريدته أنه عالق باسمه الجديد لأن سياسة تويتر لا تسمح له بتغييره مرة أخرى، وكتب على تويتر: "غيرت اسمي إلى Mr. Tweet، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ ان اشترى إيلون ماسك شبكة تويتر ، لم يتوقف عن احتلال العناوين الرئيسية ، منذ ان قام بعمليات التسريح التي حدثت في الشركة او انهيار سوق الأسهم تيسلا او شركة سبيس إكس SpaceX .

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يقوم فيها ماسك، بتغيير اسم الملف الشخصي الخاص به على منصة تويتر، ففي شهر مارس من العام الماضي، غير إيلون ماسك اسم حسابه إلى "إيلونا ماسك" ، بعد أن استحوذ تحديه لنزال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي نوفمبر 2021، قام ماسك، بتغيير اسمه على موقع تويتر إلى Lorde Edge، وأضاف سلسلة الجبال النرويجية Tröllheim كمحل لإقامته بملفه الشخصي، ولم يكشف مؤسس شركتى تسلا وسبيس إكس عن سبب قيامه بهذه الخطوة.