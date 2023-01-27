وزيرة الهجرة تتابع عن كثب موقف المصريين المصابين بحادث سفينة البحر الأسود

كتب محمود راغب

تتابع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب موقف المصريين المصابين إثر حادث سفينة البحر الأسود وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وكذلك متابعة تفاصيل الحادث.

وأضافت السيدة وزيرة الهجرة أنه كان على متن المركب 14 مصريا و 3 اجانب و1 من جورجيا و1 من رومانيا واخر من اوكرانيا، لافتة إلى أن هناك 5 من المصريين عادوا إلى أرض الوطن، وهم: كبير مهندسين/ حامد حسن، بحري/ وعماد عبد القادر حراز وبحرى/ أسامة البراوي، والطباخ/ أشرف داود، والسفرجي/ رضا فرحات وجميعهم تلقوا علاجهم في مستشفى سينوب.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن باقي المصريين مازالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية بعدد من المستشفيات في تركيا، مشيرة إلى أن القبطان حسام أحمد ثابت عبد الحافظ، مازال مفقودا لم يتم العثور عليه، بالاضافة إلى وفاة المواطن المصري محمد رمضان قاسم وتتم متابعة عمليات شحن الجثمان لمصر.

كما يقوم البحارة بالاستعانة بمكاتب محاماة لاتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حقوقهم.

وأكدت وزيرة الهجرة استمرار المتابعة موقف المصابين المصريين بالتعاون والتنسيق مع الجالية المصرية في تركيا والاطمئنان لتلقيهم الرعاية الطبية لحين عودتهم إلى أرض الوطن.