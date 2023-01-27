اليوم السابع
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الصحة: 4 سيارات إسعاف و3 عيادات متنقلة ضمن خطة تأمين معرض الكتاب.. صور

الجمعة، 27 يناير 2023 11:56 ص
الصحة: 4 سيارات إسعاف و3 عيادات متنقلة ضمن خطة تأمين معرض الكتاب.. صور تمركز سيارات الإسعاف داخل معرض القاهرة للكتاب
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي، وخدماتها المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للتأمين الطبى للفعاليات والأنشطة الكبرى التى تقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبى تشمل تمركز 4 سيارت إسعاف للتأمين الطبى فى محيط المعرض وداخله، بينهم سيارة ذاتية التعقيم لنقل أى حالة يشتبه فى إصابتها بأى أمراض تنفسية معدية، طبقًا لخطة الإخلاء الطبي، والتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.
وأشار «عبدالغفار» إلى توفير 3 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقاً طبية لتقديم الخدمات للزائرين من قياس ضغط الدم والسكري، ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي»، مع تزويد العيادات بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية، بالإضافة إلى عيادة لتقديم خدمات الفم والأسنان، فضلاً عن نشر لافتات توعوية بأروقة المعرض، إلى جانب عرض مقاطع فيديو قصيرة، داخل قاعات المعرض، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الخطة تشمل أيضًا نشر 35 فريقا للتواصل المجتمعي، لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين، ومن أهمها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، ومنع التزاحم، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية من كمامات، ومطهرات، ومنشورات للتوعية بصحة الفم والأسنان، إضافة إلى هدايا تذكارية تحمل شعار المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» على رواد المعرض.
 
وقال «عبدالغفار» إنه تم توفير وحدة أشعة متنقلة لتقديم جميع فحوصات الأشعة المقطعية، وسيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة» بالإضافة إلى توفير سيارة مجهزة لتشجيع زوار المعرض على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية التابعة للوزارة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام بجناحين، الأول بقاعة رقم (1) C17 والثانى بقاعة (4) B35 .
 
وأكدت «منن» تواجد (طبيب فى كل جناح) لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى تواجد 8 فرق لاستقبال الجمهور فى الجناحين والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الصحة النفسية والتعريف بالخدمات التى تقدمها الأمانة، وذلك بهدف التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب الخط الساخن 16328، والمنصة الإلكترونية لتلقى الاستشارات والاستفسارات النفسية https://bit.ly/3R32iOa 
 
وتابعت أن الأمانة توفر العديد من المطبوعات الخاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان لتوزيعها على جمهور المعرض مجانًا، للتوعية بجميع الأمراض النفسية وعلاج الإدمان والتى من ضمنها «القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، الإدمان، الأطفال والمراهقين»، كما يتم عرض مقاطع توعوية مصورة للتعريف بالأمراض النفسية واضطرابات الأطفال والمراهقين والتدخين والإدمان داخل جناحى المعرض .
 
إحدى سيارات الإسعاف
إحدى سيارات الإسعاف

العيادات المتنقلة
العيادات المتنقلة

أمانة الصحة النفسية داخل المعرض
أمانة الصحة النفسية داخل المعرض

تقديم الخدمات الطبية لرواد معرض الكتاب
تقديم الخدمات الطبية لرواد معرض الكتاب

تمركز سيارات الإسعاف داخل معرض القاهرة للكتاب
تمركز سيارات الإسعاف داخل معرض القاهرة للكتاب

توزيع هدايا على الأطفال
توزيع هدايا على الأطفال

خطة التأمين الطبى لمعرض الكتاب
خطة التأمين الطبى لمعرض الكتاب

سيارات الإسعاف داخل معرض القاهرة للكتاب
سيارات الإسعاف داخل معرض القاهرة للكتاب

لوحات توعية داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب
لوحات توعية داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب

 


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