الخشت: جامعة القاهرة تشارك بمعرض الكتاب ضمن مشروع تطوير الوعى الدينى والوطنى

كتب محمد صبحى

تشارك جامعة القاهرة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ54 خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الجامعة فى معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمجلات التى تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، تأتى فى إطار مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمى وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعى الدينى والوعى الوطنى تطبيقًا للمبادئ التى نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير فى مجالات الكتب والمراجع التى تشارك بها الجامعة هذا العام فى شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة فى أى مجتمع من المجتمعات، فالأمم القوية تقوم على كواهل شبابها المتسلحين بقوة العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن القراءة تزيد من فهم الشباب لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم فى صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على فعاليات مشاركة الجامعة فى المعرض، إن الجامعة سوف تشارك فى المعرض بجناح يضم عددا كبيرا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التى تمثل إصدارات الجامعة وعددا من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها.