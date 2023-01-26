6 أطعمة نباتية غنية بالبروتين منها البيض والحمص

كتبت ميرفت رشاد

البروتين جزء أساسي من نظام غذائي صحي ومتوازن، يمد الجسم بالطاقة، ويقوي العظام ويشبع المعدة، قد يواجه النباتيون بعض المشاكل في العثور على ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تعادل اللحوم، وإليك أهم الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

6 أطعمة نباتية غنية بالبروتين



1. البيض



البيض هو الخيار المفضل لجميع النباتيين للحصول على البروتين اليومي، حاول الحصول على بيضة واحدة على الأقل كل يوم، وأفضل جزء هو أنه يمكنك تناول البيض بعدة طرق.

2. زبدة الفول السوداني



زبدة الفول السوداني هي مجرد دهن نحتاجه لإضافة المذاق ،يمكنك تناول ملعقتين كبيرتين (8 جم) من زبدة الفول السوداني يوميًا.

3. الحمص



تخيل أنك تأكل ما يشبع قلبك وتحصل على كل البروتين الذي تحتاجه، يمكنك محاولة إضافتها إلى السلطات وأطباق الخضار المختلطة والمزيد.

4. الحليب



ليس الكالسيوم فقط ، فالحليب مصدر ممتاز للبروتين أيضًا إذا كنت لا تحب الحليب العادي ، فحاول صنع العصائر أو أطباق الحبوب أو دقيق الشوفان معها، وتناول حليب الكركم ، خاصة في فصل الشتاء ، لبناء المناعة .

5. البذور



البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ،تناول حفنة (ملعقتان كبيرتان) من البذور كل يوم، من الأفضل مزجها مع المكسرات وتناولها كل صباح.

6. عين الجمل



البروتين هو أحد العناصر الغذائية العديدة التي يقدمها عين الجمل، يجب أن تكون حصة 2 ملعقة كبيرة كل يوم كافية.