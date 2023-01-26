وقالت المصادر، التى رفضت ذكر هويتها لأن القرار لم يعلن بعد، إن الحكومة الكندية قد تعلن عن التبرع بهذه الدبابات في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وأضاف أحد المصادر أن كندا من المرجح أن ترسل إلى أوكرانيا النوع A4 من الدبابة - وهي الأقدم في مخزون الجيش الكندي؛ حيث اشترت كندا طائرات A4 من هولندا خلال الحرب الأفغانية". بحسب يوكرينفورم .

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعلن يوم أمس الأربعاء أن حكومته ستقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا لكنه رفض الانضمام إلى الحلفاء في الإعلان عن التبرع بالدبابات الألمانية الصنع لصد القوات الروسية..وقال عندما سئل عن إمكانية انضمام كندا إلى "تحالف الدبابات": "لن أقوم بإصدار إعلان اليوم ، لكن يمكنني أن أخبرك أننا نبحث عن كثب للغاية فيما يمكننا القيام به لدعم أوكرانيا". .

