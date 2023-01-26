من علاج الأنيميا إلى مرض السكرى.. اعرف الفوائد الصحية للسبانخ

كتبت ميرفت رشاد

يتضمن فصل الشتاء العديد من الفواكه والخضراوات المغذية يمكن إضافتها لنظامك الغذائي، ومن بين أفضل أنواع الخضراوات الورقية "السبانخ" غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وتحتوى على فوائد صحية عديدة ، وإليك 5 أسباب لتكون جزءًا من نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الفوائد الصحية للسبانخ التي يجب أن تعرفها



1. مصدر جيد للحديد



السبانخ مصدر ممتاز للحديد النباتي الذي يساعد في نقل الأكسجين في الدم لذلك ، يجب على النباتيين إضافة الكمية المثلى من السبانخ إلى وجباتهم الغذائية لتقليل خطر الإصابة بفقر الدم، الحديد ضروري للعديد من العمليات في الجسم، كما أنه ضروري لحمل صحي، يجب إقران الحديد بفيتامين سي من أجل الامتصاص السليم في الجسم.

2. يساعد في إدارة مرض السكري



قد يساعد السبانخ في خفض مستويات الجلوكوز وزيادة حساسية الأنسولين، هذه الخصائص تجعله غذاء خارق لمرضى السكر، يحتوي هذا النبات الأخضر المورق على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك الذي يساعد في الحفاظ على مستويات صحية للجلوكوز في الدم.

3. يخفض ضغط الدم



غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه قاتل صامت لأنه لا يظهر أي أعراض مهمة ويمكن أن يؤدي إلى بعض الأضرار التي لا يمكن إصلاحها للجسم، يحتوي السبانخ على كمية عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم والتحكم في ضغط الدم.

4. تحسن صحة العين



يحتوي السبانخ على الكاروتينات التي يمكن أن تساعد في حماية العين من التلف الناتج عن أشعة الشمس، اقترحت العديد من الدراسات أيضًا أن هذه المركبات يمكن أن تساعد في منع التنكس البقعي.

5. تعزز صحة العظام



تحتوي السبانخ على الكالسيوم وفيتامين ك والمغنيسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام، يمكن أن يساعد استهلاك هذه العناصر الغذائية بكميات مثالية في تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام.