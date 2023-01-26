فحص 5 آلاف مواطن بمنشآت"الداخلية" بمبادرة فحص الأمراض المنقولة بالدم بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، أنه فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الصحة والسكان وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وتزامنا مع احتفالات عيد الشرطة المصرية تم فحص 5 آلاف مواطن حتى الان من خلال المبادرة الرئاسية لفحص الأمراض المنقولة بالدم

من العاملين ومتلقى الخدمة بالمنشآت التابعة لوزارة الداخلية بأفرع ادارة الاحوال المدنية وافرع ادارة المرور بمدينة الاسماعيلية، القصاصين، التل الكبير، أبو صوير، فايد، القنطرة غرب والقنطره شرق.

واشارت الدكتورة نهله تعيلب مدير ادارة الرعاية الأساسية والمشرف على المبادرات الرئاسية أن مبادرة فحص الفيروسات المتنقلة عن طريق الدم بدأت أعمالها بفحص العاملين ومتلقى الخدمة بالمنشات التابعة لوزارة الداخلية من يوم 15 يناير الجارى وحتى الآن ، وأضافت أن الحالات التى تثبت ايجابيتها من خلال المبادرة يتم تحويلها وفحص أفراد الأسرة بمركز فيروسات مستشفى حميات الإسماعيلية لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج اللازم.