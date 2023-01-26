إنعقاد "غرفة الطوارئ والأزمات" برئاسة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انعقدت اليوم الخميس غرفة الطوارئ والأزمات بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية وحضور أعضاء لجنة الأزمات وفريق الإشراف بالمديرية تزامناً مع إحتفالات عيد الشرطة المصرية والعطلات الرسمية.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية على رَفع المديرية درجة الإستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ،والتأكد من جاهزية كافة الفرق الطبية وارصدة الأدوية والمستلزمات بجميع أماكن تقديم الخدمة بمراكز ومدن وقرى محافظةالإسماعيلية.

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الى مرور ومتابعة فرق الإشراف المستمرة لإستقبال الحالات الطارئة بكافة المستشفيات وتواجد الفرق الطبية بجميع الادارات الصحية بالمحافظة ،وتلقى الغرفه أى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة.