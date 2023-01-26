اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 02:32 م
أكرم القصاص
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تزامنًا مع الإحتفال بعيد الشرطة المصرية

إنعقاد "غرفة الطوارئ والأزمات" برئاسة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية

الخميس، 26 يناير 2023 01:40 م
إنعقاد "غرفة الطوارئ والأزمات" برئاسة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية جانب من اجتماع الغرفة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انعقدت اليوم الخميس غرفة الطوارئ والأزمات بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية وحضور أعضاء لجنة الأزمات وفريق الإشراف بالمديرية تزامناً مع إحتفالات عيد الشرطة المصرية والعطلات الرسمية.
 
وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية على رَفع المديرية درجة الإستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ،والتأكد من جاهزية كافة الفرق الطبية وارصدة الأدوية والمستلزمات بجميع أماكن تقديم الخدمة بمراكز ومدن وقرى محافظةالإسماعيلية.
 
وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الى مرور ومتابعة فرق الإشراف المستمرة لإستقبال الحالات الطارئة بكافة المستشفيات وتواجد الفرق الطبية بجميع الادارات الصحية بالمحافظة ،وتلقى الغرفه أى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة.
 
جانب من اجتماع الغرفة (2)
جانب من اجتماع الغرفة (2)

جانب من اجتماع الغرفة (3)
جانب من اجتماع الغرفة (3)

جانب من اجتماع الغرفة (1)
جانب من اجتماع الغرفة (1)
 

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