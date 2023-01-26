خرافات شائعة عن طرق إنقاص الوزن.. منها الحميات الغذائية القاسية

إيناس البنا

إنقاص الوزن ليس بالأمر الصعب، كل ما عليك فعله هو اتباع المبادئ الأساسية والابتعاد عن الحميات الشديدة. لذلك إذا كنت في مهمة لإنقاص الوزن، فهناك خمس نصائح لفقدان الوزن شائعة ابتعد عنها وفقا لموقع " OnlyMyHealth "

1 إذا كنت تمارس الرياضة دون نظام غذائى جيد

تعتبر ممارسة الرياضة والنظام الغذائي أمرًا حيويًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. ومع ذلك ، إذا كنت تريد رؤية النتائج ، فلا بد أن تراعى غذاءك في السعرات الحرارية. فيمكن أن يؤدي تناول أي شيء تريده إلى تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية ، مما قد يوقف فقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن خسارة الوزن هي لعبة طويلة الأمد. يجب عليك ممارسة الرياضة والحفاظ على نقص في السعرات الحرارية لمدة ستة أسابيع على الأقل لرؤية نتائج واضحة.

2 اتباع حميات قاسية

إذا كنت قد قضيت وقتًا على الإنترنت في تحديد النظام الغذائي الذي يجب اتباعه لفقدان الوزن ، فمن المحتمل أن تكون قد صادفت نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية أو نظامًا غذائيًا أقل من 1000 سعر حراري. تسمى الأنظمة الغذائية التي تقيدك بكمية معينة من السعرات الحرارية بالحمية القاسية. تضمن الأنظمة الغذائية القاسية فقدانًا فوريًا للوزن ، لكن فقدان الوزن هذا غير صحي. سوف يعود وزنك عندما تعود إلى الحياة الطبيعية وتبدأ في تناول الطعام مرة أخرى. أفضل شيء يمكنك القيام به هو تقليل السعرات الحرارية تدريجيًا بمقدار 200 سعرًا في الأسبوع.

3 لا تأكل بعد غروب الشمس

تكمن الفكرة وراء عدم تناول أي شيء بعد غروب الشمس في ترك مسافة ثلاث ساعات على الأقل بين وجبتك الأخيرة ووقت النوم. تجويع نفسك دون داع من غروب الشمس حتى صباح اليوم التالي يمكن أن يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي.

4 اتبع نظامك الغذائي لمدة ستة أيام ثم احصل على يوم راحة

إذا سبق لك أن حاولت إنقاص وزنك أو بدأت في اتباع نظام غذائي، فمن المحتمل أنك على دراية بمفهوم يوم الراحة مرة في الأسبوع، يوم الراحة هو اليوم الذي يُسمح لك فيه بالابتعاد عن نظامك الغذائي وتناول الأطعمة المفضلة لديك ، وبشكل أساسي الأطعمة التي كنت تتوق إليها طوال الأسبوع. في الواقع ، تفسد أيام الغش تقدمك لأن تناول السعرات الحرارية يرتفع نتيجة لذلك ، مما يزيد من استهلاكك الأسبوعي من السعرات الحرارية. بدلاً من ذلك ، تناول وجبة غش بدلاً من يوم الغش. يجب أن تحتوي وجبة الغش أيضًا على بعض أشكال البروتين.

5 الهوس أكثر بالبروتين والتخلى عن الكربوهيدرات

بغض النظر عن هدفك - فقدان الوزن أو زيادة الوزن - يُنصح غالبًا باستهلاك الكثير من البروتين. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، فمن المستحسن تجنب الكربوهيدرات وإدراج المزيد من البروتين، الفكرة هي أن البروتين يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في كل وجبة ، ويجب تناول الكربوهيدرات مرة أو مرتين فقط في اليوم. يمكن أن يؤدي عدم تناول الكربوهيدرات إلى نقص الألياف في النظام الغذائي ، مما قد يؤدي إلى زيادة الإمساك وعسر الهضم. لذا ، في المرة القادمة التي تطبخين فيها الدجاج ، ضعي بعض الكربوهيدرات ، مثل الأرز ، لمساعدته على الامتصاص بشكل أفضل.