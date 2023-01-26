تفاصيل انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المدارس وموعد ظهور النتائج

انتهت اليوم الخميس 26 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى، 2022،2023، حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام أخر يوم بامتحانات الترم الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تحدده المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، لافتة إلى أن نتائج الطلاب فى الفصل الدراسى الأول مكملة لدرجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه فى مايو المقبل، مشيرة إلى أن يكفى لنجاح الطالب بالترم الأول حصوله على 50% من درجة المادة بالنسبة لصفوف النقل، أما طلبة الشهادة الإعدادية يحتاج الطالب إلى أعلى الدرجات بامتحانات الفصلين الدراسيين لتنسيق الثانوى العام والفنى نهاية العام الدراسى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أول يوم فى إجازة نصف العام الدراسى السبت 28 يناير الجارى، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، مشددة على أن الخميس 26 يناير تعقد فيه امتحان الفصل الدراسى الأول ويعتبر اليوم الأخير باختبارات الفصل الدراسى الأول.

وأكد مجلس الوزراء استمرار أعمال الامتحانات وفقا لمواعيدها المقررة خلال إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التى صدر قرار بها لتكون يوم الخميس 26 يناير بدلا من الأربعاء 25 يناير.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.