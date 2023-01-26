التعليم: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من خلال المدارس

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سيكون من خلال الإدارات والمديريات، موضحة أنه لا يوجد وقت معين لإعلان نتائج الامتحانات، ولكن الإدارات التى تنتهى من رصد وتصحيح درجات التلاميذ فى صفوف النقل تعلن نتائج الطلاب من خلال المدارس مباشرة، خاصة تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعلن من خلال الإدارات وليس شرطا أن تعلن جميع النتائج للطلاب على مستوى الجمهورية مرة واحدة أو توقيت واحد، لأن الامتحان عقد على مستوى الإدارات التعليمية، ومن ثم إعلان النتائج يتم بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 14 يناير الجارى حتى 26 من نفس الشهر، حيث استقبلت المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، كما حرصت على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بأجهزة المحمول إضافة إلى توعية الطلاب بخطورة استخدام أجهزة التابلت فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أن أى محاولة للخروج من منصة الاختبارات الإلكترونية لن يستطيع الطالب العودة لها مرة أخرى حيث سيتم غلقها من جانب سيستم الامتحان ومن ثم يتم تحرير محضر غش للطالب بسبب محاولته الغش بالامتحانات.

وطالبت المدارس بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنه جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد و بعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

ووجهت المدارس تعليمات للطلاب بمنع الخروج من منصة الامتحان، لأن الخروج من منصة الامتحان يتسبب في حدوث مشكلة، لم يستطيع حلها إلا مسئول المنصة بالمدرسة و إحضار قلم التابلت أثناء الامتحان والتأكد من تفعيل منصة الامتحان من الاعدادات وممنوع فتح الكتب على التابلت أو أي برامج والمنصة ستغلق على الامتحان ولن تفتح إلا من خلال مسئول المنصة وبعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء حتى يتم إرسال الامتحان بنجاح إلى المنصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الانتهاء من استعدادات المديريات والإدارات التعليمية من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ، موضحة أن الامتحان الورقى والإلكتروني يتم عقده فى وقت واحد حسب جداول الامتحانات لكل مادة، مشددة على أن الطلاب لن يغادر لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الامتحان الإلكترونى والورقى حيث يمثل الأونلاين 85% من الأسئلة و15% للورقى.