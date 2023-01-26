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التحفظ على 2 طن سكر داخل مخزن بعد حجبها عن الأسواق فى الإسكندرية

الخميس، 26 يناير 2023 11:58 ص
التحفظ على 2 طن سكر داخل مخزن بعد حجبها عن الأسواق فى الإسكندرية سكر - أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2 طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وسلع استراتيجية، داخل مخزن بدون ترخيص تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، بتهمة حجب سلع غذائية بقصد رفع سعرها للتربح منها وبيعها فى السوق السوداء.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلوما بقيام مسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كميات من الدقيق المدعم وسكر مجهول المصدر قبل حجبة بالأسواق لرفع سعره التربح من البيع غير المشروع.

وعلى الفور تمت مداهمة المخزن، وبتفتيشه عثر على 100 بالتة سكر حر بإجمالى وزن 2 طن سكر، تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت لمباشرة النيابة التحقيقات فى الواقعة.

كما تم ضبط أحد المحلات لحيازته سلع غذائية بدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على 10 كراتين زيت بكل كرتونة 12 زجاجة باجمالى 120 زجاجة زنة 700 مل للزجاجة، و7 بالتة أرز باجمالى 140 كيس أرز زنة 1 كجم، و5 بالتة سكر باجمالى 100 كيس سكر زنة 1 كجم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قررت التحفظ على 103 بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين، داخل مخبز بلدى تستخدم فى الاستيلاء على أموال الدعم بقصد التربح منها وبيع الخبز خارج المنظومة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق للمال العام.

 


أخبار الإسكندرية

عقوبة حجب السلع الغذائية

مديرية التموين

مخزن بدون ترخيص

أخبار اليوم



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