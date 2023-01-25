التحفظ على 103 بطاقات تموينية حاول صاحب مخبز استخدامها فى الإستيلاء على الدعم

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 103 بطاقة تموينيه خاصة بالمواطنين، داخل مخبز بلدي تستخدم في الاستيلاء علي أموال الدعم بقصد التربح منها وبيع الخبز خارج المنظومة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، بتهمة الاستيلاء علي أموال الدعم بدون وجه حق للمال العام.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مسئول عن مخبز بلدي منطقة باب شرقي، بتجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين بقصد ضربها علي الماكينة للاستيلاء على أموال الدعم دون إنتاج خبز فعلى يقابلها، بقصد التربح منها بدون وجه حق.

وعلي الفور تم مداهمة المخبز وبتفتيشه عثر علي 103 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، بهدف التربح من الاستيلاء على أموال الدعم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر، قامت مديرية التموين بتحرير محضرا لمخبز آخر لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما، ومحضر لمخبز بلدي مدعم لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جراما، ومحضر لمخبز بلدي لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما، ومحضر حيازة مصنعات لحوم بدون بيانات بإجمالى كمية 24 كجم سجق، و2.5 كجم برجر.

وكذلك تحرير محضر لمحل جزارة لحيازته كمية كلاوي وقلوب بإجمالى الكمية 8 كجم منتهية الصلاحية، ومحضر حيازة 30 كيس دقيق زنة الكيس 900 جم مخالفا للمواصفات القياسية للتعبئة، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار السلع الغذائية لمحل عطارة، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر بيع سكر بسعر أزيد عن طريق انقاص الوزن وتحريز 135 كجم سكر، ومحضر بيع أرز بأزيد من السعر المقرر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .