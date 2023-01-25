13 فبراير.. غلق باب التقدم للنداء البحثى لمنحة العلوم الأساسية بالتعليم العالى

كتب محمد صبحى

تغلق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، باب التقدم للنداء البحثى الثاني لمنحة "العلوم الأساسية"، فى تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الأثنين الموافق 13 فبراير الجارى.

ويعد الندار البحثى إحدى آليات التمويل التنافسي، التي تُقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، وذلك في ضوء سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الأساسية، وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، وسد الفجوة التكنولوجية مما سيساهم في بناء مصر الحديثة.

ويهدف النداء إلى الاستفادة من المُخرجات البحثية في مجال العلوم الأساسية في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تطوير الأبحاث الأساسية المُبتكرة في مصر، ودعم الخبرات المحلية في هذا المجال لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.