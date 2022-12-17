"تمويل العلوم بالتعليم العالى" تطلق 4 نداءات بحثية فى 2023 لدعم التنمية المستدامة

تستعد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى لإطلاق عدة نداءات بحثية خلال الربع الأول من عام 2023، منها مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة ودعم طلاب الدراسات العليا لتمويل أبحاث الماجستير والدكتوراة والتي تخدم الخطة الاستراتيجية للدولة.

وكان ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الجامعات والهيئات البحثية للتعاون مع الصناعة، فضلًا عن المساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

كما أثنى الوزير على اهتمام الهيئة بسرعة الانتهاء من تجهيز فرع الهيئة في جامعة أسيوط والذي من المُقرر أن يقدم خدماته للباحثين في جامعات اقليم الصعيد والوجه القبلي، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتطويرها.

وأكد د. عاشور على الاستمرار في دعم الباحثين المصريين لنشر إنتاجهم العلمي في أفضل المجلات العالمية المُتخصصة والتوسع في دعم النشر الحر.