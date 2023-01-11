تعرف على أهداف وشروط التقدم لمنحة "الصحة الواحدة" بالتعليم العالى

تواصل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء البحثى الأول لمنحة "الصحة الواحدة"، تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصحة والسكان، بهدف دعم الأبحاث والابتكارات التى تساهم فى تعزيز الترابط بين القطاعات (الطبية والبيطرية والبيئية).

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" أهداف وشروط النداء البحثى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعليم العالى برئاسة الدكتور ولاء شتا:

1 - يهدف النداء إلى تطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة، وصولًا إلى المستوى النصف صناعى بما يُساهم فى تطوير الصناعة الوطنية.

2 - تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين صحة الإنسان والحيوان، ليكون لها عائد مباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة.

3 - يأتى هذا النداء ضمن استراتيجية الهيئة حول أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية وتأهيل الباحثين للحصول على مخرجات بحثية مُتميزة قابلة للتطبيق.

4 - تتضمن شروط النداء أن تقوم الهيئة بتمويل مشروعات من فئات مُتعددة على مدار عامين.

5 - توفير تمويل يصل إلى 3 مليون جنيه مصرى للمُقترحات البحثية المُقدمة من جهة بحثية واحدة.

6 - تمويل يصلى إلى 7 مليون جنيه مصرى للمُقترحات البحثية المُقدمة من جهتين بحثيتين فأكثر.

7 - آخر موعد لتلقى المُقترحات البحثية 19 فبراير 2023، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا.