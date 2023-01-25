وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الطقس البارد تسبب أيضا في نفوق نحو 70 ألف رأس ماشية في مختلف أرجاء البلاد.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية في أفغانستان، انخفضت درجات الحرارة في البلاد إلى سالب 28 درجة مئوية، وهو أقل بكثير من متوسط درجة الحرارة في البلاد.

وتفاقم تأثير الشتاء القارس بسبب تعطيل توزيع المساعدات للأسر الضعيفة بسبب الحظر المفروض على النساء العاملات في منظمات الإغاثة غير الحكومية في البلاد، وفقا للوكالة.

ويعد توفير الغذاء ومتطلبات المعيشة الأساسية الأخرى له أهمية قصوى للسكان المحليين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث شفيع الله رحيمي " إن نحو 70 ألف رأس من الماشية تجمدت حتى الموت في جميع أنحاء البلاد".

وقال أحد السكان للوكالة :" كان الشتاء كارثيًا، أودى بحياة الأشخاص والماشية، مع محدودية المساعدة التي يتلقاها الناس العاديون، ندعو المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى مد يد المساعدة لشعب أفغانستان خلال هذه الأوقات الصعبة".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقرب من 28.3 مليون شخص (ما يقرب من ثلثي سكان أفغانستان) في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.