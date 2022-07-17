الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1036 قتيلا و6 آلاف مصاب

كتبت: هند المغربي

أكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان بعد أكثر من أسبوعين من وقوع الكارثة، إلى 1036 قتيل وأصيب أكثر من ستة آلاف بجراح.

وضرب زلزال في أفغانستان منذ أسبوعين بلغت قوته 5.9 درجة منطقة ريفية محرومة من الخدمات ويصعب الوصول إليها، حيث أنها عبارة عن هضبة عالية المستوى على ارتفاع 2170 متراً، ويواصل عمال الإغاثة مساعدة الضحايا، لكن التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة الشائعة خلال هذا الوقت من العام تعرقل جهودهم..

وكان المجتمع الإنساني قد حشد الأموال والعاملين من أجل الاستجابة، وكانت فرق المنظمة الدولية للهجرة على الأرض في المنطقة المتضررة في أعقاب الزلزال وتوابع الزلزال جنباً إلى جنب مع المجتمع المتضرر.

ووفق تقرير الأمم المتحدة نجحت 140 شاحنة في الوصول إلى المناطق المتضررة في مقاطعتي بكتيكا وخوست. تم توزيع حوالي 30 ألف مجموعة من مستلزمات المأوى الطارئ والمواد غير الغذائية على 5600 أسرة محتاجة.