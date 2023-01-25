وذكر موقع "إن.كيه نيوز" المعني بأخبار كوريا الشمالية، أن الإشعار الجديد أشار إلى أن الأمراض التي تنتشر حاليا في العاصمة تشمل نزلات البرد، لكنه لم يذكر فيروس كوفيد-19.

وطالبت السلطات، السكان بالبقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد المقبل والخضوع لفحص درجة الحرارة عدة مرات فى اليوم.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك مدن أخرى قيد الإغلاق.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت فى أغسطس الماضى أنها قضت تماما على جائحة "كوفيد-19".

