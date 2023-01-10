حزب "العمال" في كوريا الشمالية: لن نقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة

كتب- وكالات

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة ، حيث قال حزب "العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، إن "الحزب لن يقدم أي تنازلات أبدا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والسيادة والكرامة لبلدنا وشعبنا مهما كانت الصعوبات"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وشدد الحزب على أنه "سيحل كل المشاكل بطريقته وقوته بناء على مبدأ الاعتماد على الذات والتنمية الذاتية"، واصفا الاتجاهات الخمسة لبناء الحزب في العصر الجديد التي قدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، بأنها سلاح قوي للنضال.

وأشار إلى أن "الاتجاهات الخمسة تضم بناء السياسة والتنظيم والأيديولوجيا والقواعد وأسلوب العمل".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، ذكرت أن نحو 100 ألف مواطن من العاصمة بيونج يانج حضروا اجتماعا عُقد لدعم تنفيذ قرارات الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري.