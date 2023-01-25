تركيب الشبكة الكهربائية لمونوريل شرق النيل استعدادا لتشغيله.. صور

كتب سيد الخلفاوى

بدأت وزارة النقل تركيب الشبكة الكهربائية لمونوريل شرق النيل "مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة"، استعادا لتشغيله، والذى يصل مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر تشغيل المونوريل نهاية العام الجارى، ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في شبكة النقل والمواصلات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء.

ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

والمونوريل يلتقى مع قطارات السكة الحديد فى محطة قطارات الصعيد بالجيزة فى محطة بشتيل الجارى تنفيذها، كما يلتقى المونوريل بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى محطة نقابة المهندسين باكتوبر، ويلتقى المونوريل ايضا بالقطار الكهربائى الخفيف LRT فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويربط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

كما يربط مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر) منطقة المهندسين وإمبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية (6)



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية



مونوريل العاصمة الادارية