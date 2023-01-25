"بيطرى المنيا" تحرر 59 مخالفة خلال حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، 28 حملة تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، منذ منتصف ديسمبر الماضى، على مدار شهر كامل بالتنسيق مع مباحث التموين، والجهات الرقابية والأمنية بهدف الحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى، جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 59 مخالفة خلال 28 حملة تفتيشية ورقابية على المنشآت والمحال التجارية وأماكن عرض وبيع اللحوم فى نطاق المحافظة، حيث بلغ إجمالى وزن المضبوطات 2310 كجم لحوم، مؤكدا على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.