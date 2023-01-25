أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم.. الذهب يواصل التراجع بسوق الصاغة

كتب - إسلام سعيد

تشهد أخبار الاقتصاد اليوم عدد من الموضوعات الهامة التي من بينها التراجعات الملحوظة في سوق الذهب بمصر اليوم الأربعاء، وكذلك استعرض اليوم السابع عددا من الأخبار المتعلقة بالبورصة .

استقرار سوق السلع الغذائية

قال حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن أسعار السلع بالأسواق تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب المبادرات الحكومية وكذلك المعارض السلعية.

أوضح المنوفى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن جهود الدولة المستمرة فى إعادة انضباط الأسواق وتوافر السلع الغذائية بشكل دائم بأسعار تناسب الجميع، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء المعارض فى كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة فى كل المحافظات.

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابع أسبوع فى عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1082.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 692 مليار جنيه إلى 713.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.2 مليار جنيه إلى 197.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.



الذهب يواصل التراجع

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بحوالي 5 جنيهات للمرة الثانية بعد انخفاض بنفس القيمة صباحا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1760 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1508 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1760 جنيها.

عيار 24 يسجل 2011 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14080 جنيها.

السعر العالمى للأونصة يسجل 1910 دولارات.

تراجع الذهب من أعلى مستوياته المسجلة أمس حيث استقر الدولار واستقر المستثمرون في مراكزهم قبل أرقام النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للربع الرابع، وانخفضت أسعار الذهب 0.5% إلى 1926 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل يوم الثلاثاء عند مستوى 1942 دولارا، بحسب تقرير gold Bullion.

ومن المتوقع أن تكشف وزارة التجارة الأمريكية عن تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس، والتي قد تحدد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير.