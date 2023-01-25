أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم.. الذهب يواصل التراجع بسوق الصاغة

تشهد أخبار الاقتصاد اليوم عدد من الموضوعات الهامة التي من بينها التراجعات الملحوظة في سوق الذهب بمصر اليوم الأربعاء، وكذلك استعرض اليوم السابع عددا من الأخبار المتعلقة بالبورصة .
استقرار سوق السلع الغذائية
قال حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن أسعار السلع بالأسواق تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب المبادرات الحكومية وكذلك المعارض السلعية.
أوضح المنوفى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن جهود الدولة المستمرة فى إعادة انضباط الأسواق وتوافر السلع الغذائية بشكل دائم بأسعار تناسب الجميع، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء المعارض فى كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة فى كل المحافظات.
البورصة المصرية
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابع أسبوع فى عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.
الذهب يواصل التراجع
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1508 جنيهات.
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