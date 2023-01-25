ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.13% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 20120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6911 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.