محافظة بورسعيد تبدأ توزيع المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا قبل رمضان

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات داخل مديرية التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها جهود المديرية في التواصل مع الأسر الأكثر احتياجا، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير مديرية الأوقاف ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، مستجدات التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومديرية التضامن ومديرية الأوقاف في عدد من الموضوعات المتعلقة بتوفير احتياجات الأسر الاكثر احتياجا ، و أعمال تحديث بيانات المواطنين والتواصل السريع معهم، مؤكدا على أهمية التعاون المتواصل بين مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف ومؤسسلت المجتنع المدني، لتوحيد الجهود..

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي و الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني و مديرية الأوقاف إعداد كشوفات خاصة بالبيانات والأسماء للأسر الاكثر احتياجا على مستوى المحافظة، وبيان الحالة الاجتماعية لهم، مشددا على البدء في توزيع المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان المبارك ، مؤكدا على متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف.