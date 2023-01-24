محافظ بورسعيد يلتقى العاملين بالأمن والنظافة ويقدم الشكر لهم

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، الثلاثاء، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ، على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف للمحافظة، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين.

ووجه بتقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل، مشددًا على العاملين بإدارة الأمن حسن معاملة المواطنين، خلال زيارتهم للمحافظة لتلقي الخدمات المختلفة، قائلاً : إننا جميعاً نعمل لخدمة المواطن في المقام الاول، مؤكداً أن موظف الأمن يعد ممثلا عن كافة الأجهزة التنفيذية فيجب أن يظهر بصورة مشرفة أمام المواطنين.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية و زعزعة استقرار الوطن، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجها بالتصدى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.