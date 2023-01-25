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أخبار × 24 ساعة.. 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا السياحة فى مصر - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها 
وزير التعليم العالى يوقع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية فى مصر
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هالة السعيد: 3,1 مليار جنيه استثمارات الأقصر بخطة 22/2023 بنسبة زيادة 24%

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