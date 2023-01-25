أخبار × 24 ساعة.. 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
وزارة السياحة: 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لمصر إلكترونيا
وزير التعليم العالى يوقع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية فى مصر
وزير التعليم: القيادة السياسية تولى اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لتيسير إنهاء خروج الحاويات بالموانئ بأقصى سرعة
هالة السعيد: 3,1 مليار جنيه استثمارات الأقصر بخطة 22/2023 بنسبة زيادة 24%
الحق قدم.. 3149 وظيفة خالية فى كل التخصصات بـ15 محافظة
"الأوقاف" تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال رمضان
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