الحق قدم.. 3149 وظيفة خالية فى كل التخصصات بـ15 محافظة

كتبت – مرام محمد

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توافر 3149 وظيفة خالية في بـ15 محافظة، تشمل تخصصات مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وخلافه، وذلك لشغلها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأشارت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في المحافظات

1- فرص عمل بإحدى شركات الأمن في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 موظف استقبال – 4500 جنيه – القاهرة

ب- 3 مشرف موقع – خبرة عسكرية – 4500 جنيه

ج- 55 مراقب أمن إداري – 3500 : 3700 جنيه

-مواقع العمل

أ- الرحاب

ب- التجمع

ج- مدينة 6 أكتوبر

د- القصير

-الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- خبرة أو بدون

ج- السن 21 : 50 سنة

-المزايا

أ- تأمين صحي واجتماعي

ب- إقامة

2- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة – محطة مترو أرض العبور بمحافظة القاهرة

-الوظائف المتاحة (أفراد أمن) علما بأن توزيع المناطق كالآتي:

1- 45 بنوك – جميع المحافظات – 2800 : 3200 جنيه

2- 100 توكيل سيارات مدخل الشروق – 3700 جنيه – 4 أيام راحة

3- 25 توكيل سيارات بوابة مدينتي الأولى – 3700 جنيه – 4 أيام راحة

4- 100 مبنى إداري منطقة النهضة – السلام – 3300 جنيه

5- 10 فندق بالعين السخنة – 2900 جنيه – إقامة + 3 وجبات ساخنة – 12 ساعة عمل

6- 50 قرى سياحية وفنادق بالساحل الشمالي 4000 جنيه + إقامة

7- 100 مدرسة دولية – مبنى إداري بالعاصمة الإدارية - 3500 جنيه + إقامة

8- 150 العبور – 2700 جنيه/8 ساعات عمل – 3300 جنيه/12 ساعة عمل – الشروق/8 ساعات عمل

9- 5 كايرو فيستيفال – جسر السويس – القطامية – عمارة دبلوماسية بالمعادي – 3000 جنيه – 10 ساعات عمل

10- 50 مبنى إداري بالعاشر من رمضان 3500 جنيه – 12 ساعة عمل + 4 أيام إجازة

-الشروط

أ- مؤهل متوسط – إعدادية – ابتدائية – محو أمية – يقرأ ويكتب.

ب- السن 18 : 55 سنة – يقبل الطلبة

11- 5 سيلز – خبرة في مجال الأمن – القدرة على جلب المواقع الأمنية – جميع المحافظات – رواتب تبدأ من 4000 جنيه.

-الشروط

أ- 8 ساعات عمل بمقر الشركة داخل القاهرة – من الجنسين

-المزايا

أ- تأمين صحي واجتماعي

ب- 4 أيام راحة

ج- زيادة سنوية

د- بوليصة تأمين

3- فرص عمل بإحدى الشركات في شبين الكوم بمحافظة المنوفية

-الوظائف المطلوبة

أ- 10 مطور مبيعات – 7500 جنيه – خبرة

ب- 5 سائق توصيل أوردرات – 4500 جنيه

-الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن 30 : 35 سنة

4- فرص عمل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية في محافظة المنوفية

-الوظائف المطلوبة

أ- 1- عامل تدوير

-الشروط

أ- المؤهل: متوسط

ب- السن 20 :35 سنة

ج- الراتب: 2800 جنيه

5- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الهندسية في المنطقة الصناعية الثالثة بمحافظة الشرقية

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 مهندس ميكانيكا – مؤهل عالي

ب- 5 عمال إنتاج

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 18 : 30 سنة

ج- الراتب 3000 : 5000 جنيه

6- فرص عمل بإحدى شركات المنتجات الورقية والصحية في المنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الشرقية

-الوظائف المطلوبة

1- 1محاسب

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 3 سنين

2- 8عمال إنتاج

3- 7سائق – رخصة أولى

-الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 21 : 30 سنة

-الراتب 2400 : 5000 جنيه

7- فرص عمل بإحدى الشركات في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 محاسب

-الشروط

-مؤهل متوسط

-خبرة 3 : 5 سنين

ب- 30 عامل إنتاج

ج- 2 فني كهرباء – خبرة 10 سنوات

د- 1 عامل نظافة

-الشروط

أ- مؤهل فوق المتوسط

ب- السن 22 : 35 سنة

ج- الراتب 2880 : 6000 جنيه

8- فرص عمل في إحدى شركات صناعة الورق الصحي في الشرقية

-الوظائف المطلوبة

1- 1مهندس كهرباء

2- 1أخصائي سلامة وصحة مهنية

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

3- 1فني صيانة ميكانيكية

4- 1مشرف وردية إنتاج

-الشروط والمزايا

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 5 سنوات

ج- السن 25 : 27 سنة

د- الراتب 4500 : 7000 جنيه