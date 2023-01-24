القوى العاملة: برنامج تدريب مهنى على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

كتبت – مرام محمد

تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة على مهنة السباكة الصحية لعدد 10 متدربين بقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى وتاهيل الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي على مهنة السباكة الصحية لـ 10 متدربين، وذلك لقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة، وذلك في إطار حرص المديرية على تأهيل الشباب وتدريبهم على مهن حرفية وبيئية يحتاجها سوق العمل تمشيا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدورات المجانية التى تقدمها المديرية، التسجيل عن طريق إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية أو من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة والحصول على فرص التدريب، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للدخول في سوق العمل والعمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن عقد لقاء مع ممثلى منظمة العمل الدولية لبحث سبل التعاون فيما يخص تقديم الدعم للشباب المصرى في توفير فرص العمل اللائقة والتشغيل، ومجالات التدريب من اجل التشغيل، وموضوعات ريادة الأعمال، وعقد ندوة تثقيفية للعاملينبإحدى شركات المدينة الصناعية، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره، أنها تم عقد اللقاء بمقر ديوان المديرية حضره وفد ممثل عن منظمة العمل الدولية وهم نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج "فرصة"، وإبتسام جرجس منسق برنامج فرصة بأسيوط، ومحمود المصري وفريق العمل المرافق لهم ، وتم الأتفاق على آلية العمل والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة في الفترة المقبلة لخدمة الشباب المصرى.