"الأوقاف" تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال رمضان

أصدرت وزارة الأوقاف ، بيانا بأسماء المجموعة الرابعة من الأئمة وأعضاء المقارئ المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى والمعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ ، وهم :
1. محمد عبدالرحيم السيد محمد العياط - الشرقية
2. محمود محمد عبد السلام مهدي - الشرقية
3. محمود عبد العظيم محمد الطاهر - الشرقية
4. محمد محمد أحمد عطية - الشرقية
5. أحمد محمد عبده السيد جبر - الشرقية
6. معاذ أحمد محمد أحمد ندا - الشرقية
7. علي عبد الرحمن علي محمد - الشرقية
8. دويدار رمضان دويدار عطية - الشرقية
9. أحمد على أحمد محمد - الشرقية
10. صلاح أحمد عبدالسلام عبدالمولى - الشرقية
11. السيد عبد الباسط السيد أحمد - الشرقية
12. عيسى فرغلي مصطفى السحيمي - الغربية
13. علي عبد المطلب فاضل واصل - الغربية
14. الجوهري علي السيد الشرقاوي - الغربية
15. عبد الكريم محمد عبد الكريم منصور - الغربية
16. أحمد عبدالروؤف شحاته الطويل - الغربية
17. أيمن عبد المنعم عبد الفتاح تركي - الغربية
18. سمير زيدان فراج زيدان - الغربية
19. محمد السيد محمد الخولي - الغربية
20. محمد محمد عزب الشيخ - الغربية
21. عبيدة رمضان محمد البربرى - الغربية
22. علي عبد اللطيف علي حمودة - الغربية
23. عزت محمد عبد الغني عاقول - الغربية
24. مصطفى أبواليزيد عبدالنبي درويش - الغربية
25. عثمان حنفي عثمان شخبة - الغربية
26. رضا محمد عطية الصعيدى - الغربية
27. رزق سعد السيد السخن - الغربية
28. سعد عبد المنعم إبراهيم الشهاوى - الغربية
29. محمد أحمد أحمد عبدالله - الغربية
30. عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع - الغربية
31. مصطفى عبد الهادي الصباغ - الغربية
32. محمد عبد العظيم محمد شعلان - القليوبية
33. كارم محمد فتح الله الزعيقي - البحيرة
34. طارق شعبان أحمد قطب عبدة - البحيرة
35. أحمد سعد إسماعيل أحمد - البحيرة
36. سعيد محمد سعد عيسي - البحيرة
37. عمر علي مخيون عياد - البحيرة
38. يحيى سعد محمد الشرقاوي - البحيرة
39. عوض رمضان عوض خليف - البحيرة
40. محمد محمد خليل عمرو - البحيرة
41. عبد العزيز خميس عبد العزيز على - البحيرة
42. محمد سعيد العزقلاني علي عثمان - البحيرة
43. عمر و محمد عبد المنطلب النقراشي - البحيرة
44. أحمد محمد عبد الحميد كشك - البحيرة
45. سمير صبري محمد غالي البنا - البحيرة
46. أحمد السعدني عبد العزيز الور - البحيرة
47. محمد علي عبد الواحد مندور - البحيرة
48. محمود شعبان أحمد عبده - البحيرة
49. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة
50. محمد زكريا عبد الجواد زكريا النكلاوي - البحيرة
51. محمد محمود أحمد ناصف - البحيرة
52. محمد عبد الله عبد الكريم عبد الله - البحيرة
53. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم - البحيرة
54. محمد زكريا عيد رزق - البحيرة
55. طارق محي الدين محمد الطواب - المنوفية
56. طارق صابر متولي محمد الشاذلي - المنوفية
57. السيد يحي محمد محمد - المنوفية
58. أسامة عبد الحميد إبراهيم حسام الدين - المنوفية
59. أحمد محمد أحمد بلابل - المنوفية
60. مصطفى علاء عبد العليم عبد المطلب - المنوفية
61. محمد عبد الرحمن قطب حمزة - المنوفية
62. أحمد مبارك عمر شرف الدين - المنوفية
63. يوسف صبري يوسف حسن - المنوفية
64. عادل محمد عيد شحيبر - المنوفية
65. عبد الحليم عبد المنعم زايد الكتاتني - المنوفية
66. محمود محمد حامد محمد ساري - المنوفية
67. محمد جابر صادق جلبط - المنوفية
68. محمد فتحي محمد الخباز - المنوفية
69. أحمد ناجي أبو الحديد عبده - المنوفية
70. أحمد زين العابدين عبد القادر عمران - المنوفية
71. أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد - المنوفية
72. أحمد بركة عويس محمد - بني سويف
73. معوض عيسى محمد معوض - بني سويف
74. زين العابدين علي محمد علي إبراهيم - بني سويف
75. محمد مختار عبدالمجيد رزيق - بني سويف
76. مجدي عويس إمام شعبان - بني سويف
77. أحمد فرج حسن طلبة - بني سويف
78. سعودي السيد عبدالوهاب - بني سويف
79. محمد عيد محمد حسن - بني سويف
80. ياسر علي محمد عثمان - بني سويف
81. إبراهيم عبدالمنعم محمد مصطفى - بني سويف
82. عطا مسعود أحمد أحمد - بني سويف
83. إبراهيم قرني سيد عبدالجواد - بني سويف
84. سيد محمد سيد عبد المولى - بني سويف
85. أشرف يحيى إبراهيم حسن - بني سويف
86. محمود محمد نادي فرج - بني سويف
87. ربيع جابر عبدالعزيز محمد - بني سويف
88. أحمد رشدي خليفة مخلوف - بني سويف
89. طه حامد عبدالجواد شعبان - بني سويف
90. جمال عبدالعظيم محمد شعبان - بني سويف
91. بطل حلمي رمضان عبد العال - بني سويف
92. خلف مرسي على مرسي - بني سويف
93. مصطفى مجدي عويس إمام - بني سويف
94. مشهور محمد عبد الغنى محمد - بني سويف
95. فتحي عبد الحميد مرسي - بني سويف
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