5 أسباب خفية تجعلك تشعر بالبرد ..منها الغدة الدرقية ونقص الحديد

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تشعر بالبرد بانتظام فقد يكون علامة على بعض الأمراض، أو حالة مزمنة تتطلب مناقشتها مع الطبيب للتأكد من حصولك على التشخيص المناسب، وقد يكون اللجوء إلى الأطعمة أو المشروبات لمساعدتك على البقاء دافئًا حلا جيدا، وإليك 5 أسباب تجعلك تشعر بالبرد، وفقا لما نشره موقع " هيلثى نيوز".

خمسة أسباب تجعلك تشعر بالبرد:



الحمى

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى الشعور بالبرودة ، بسبب تقلص العضلات والاسترخاء كوسيلة للبقاء دافئًا، تعد الإصابة بالحمى أحد أعراض أنواع كثيرة من الأمراض وتتطلب علاجًا لمعالجة المرض بالإضافة إلى الحمى.

الدورة الدموية الضعيفة



تتسبب بعض الحالات في ضعف الدورة الدموية ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة ، خاصة في الأطراف مثل اليدين والأصابع والقدمين وأصابع القدم، تعد أمراض الشرايين الطرفية والسكري مجرد حالات قليلة قد تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، تتطلب العديد من الحالات التي تسبب ضعف الدورة الدموية علاجًا طبيًا.

قصور الغدة الدرقية



قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ،يؤدي إنتاج الهرمون غير الكافي إلى تباطؤ العمليات الجسدية ، بما في ذلك التمثيل الغذائي، أحد الأعراض العديدة لقصور الغدة الدرقية هو الشعور بالبرد بانتظام، يتطلب قصور الغدة الدرقية تشخيصًا وعلاجًا طبيًا ، بما في ذلك الأدوية أو الجراحة.

انخفاض وزن الجسم



يُعد انخفاض وزن الجسم سببًا محتملاً آخر للشعور بالبرد بشكل منتظم، الأشخاص الذين لديهم أوزان أقل في الجسم لديهم معدل استقلاب أساسي أقل ، وهو ما قد يفسر سبب شعورهم بالبرودة بشكل منتظم ، وفقًا لدراسة نشرت عام 2017 في مجلة علم الأحياء الحرارية .

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد



وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية ، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء بسبب نقص الحديد، ونتيجة لذلك ، يتأثر نقل الأكسجين سلبًا ، وقد يشعر المصابون بفقر الدم بالتعب وضيق التنفس أو البرودة، يمكن أن يكون لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أسباب متعددة ، لذا يلزم إجراء تشخيص طبي ، غالبًا ما يكون العلاج التكميلي مطلوبًا لضمان عودة مستويات الحديد إلى وضعها الطبيعي.

أفضل الأطعمة والمشروبات التي تحافظ على دفئك



يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة ذات درجة الحرارة المرتفعة أو تلك التي تولد الحرارة ، مثل الفلفل ، في رفع درجة حرارة جسمك

دقيق الشوفان



دقيق الشوفان عبارة عن حبوب كاملة غنية بالألياف يمكن تناولها ساخنة أو باردة ، على الرغم من أنه من الأفضل تحضير دقيق الشوفان ساخنًا عندما تبحث عن طعام لتدفئتك.

مرق

يعد احتساء المرق الدافئ طريقة ممتازة لمساعدتك على الإحماء عندما تشعر بالبرد، ستعمل الحرارة الجسدية للمرق على تدفئة يديك إذا كنت تحتسي من الكوب .

الفلفل الحار



الفلفل الحار خيار جيد إذا كنت تستمتع بالدفء مع الطعام الحار

قهوة أو شاي



المشروبات الساخنة طريقة رائعة لمساعدتك على الإحماء عندما تشعر بالبرد. في أغلب الأحيان ، يتم تقديم مشروب دافئ مثل القهوة أو الشاي في كوب ، مما يتيح لك البقاء على اتصال بالحرارة المادية للمشروب.