أبرز المشروبات لتدفئة الأطراف فى موجة البرد خلال الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

يزداد فرص الإصابة والشعور ببرودة الأطراف بشكل ملحوظ، ويجب تناول بعض المشروبات والأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الشعور بالدفء والتغلب علي الأجواء الباردة.