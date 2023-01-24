اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 5 تجار مخدرات غسلوا أموالهم فى شراء العقارات والسيارات

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:14 م
تأجيل محاكمة 5 تجار مخدرات غسلوا أموالهم فى شراء العقارات والسيارات محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


حدائق القبة

اخبار الحوادث

غسيل الاموال

الاتجار فى المخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة