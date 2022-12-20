الداخلية تحبط مشاجرة بحدائق القبة وتضبط الجناة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الداخلية من ضبط شخصَين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة حيازة (شخصَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.