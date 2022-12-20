الداخلية تحبط مشاجرة بحدائق القبة وتضبط الجناة

تمكنت الداخلية من ضبط شخصَين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة حيازة (شخصَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.
على الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات من ذات العيــــار- عدد 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهمـا اعترفا بحيازتها للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع أحد جيرانهما، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة.
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