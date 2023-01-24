الاحتلال الإسرائيلى يقتحم موقعا أثريا غرب نابلس

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم - في تصريح اليوم - إن عددا من دوريات الاحتلال، ترافقها مركبات تابعة لـ"الادارة المدنية"، اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، واستعرضوا ملفات وخرائط.

وأضاف أن هذه الاقتحامات أصبحت شبه يومية، وهناك مخاوف من تنفيذ مخططات للاستيلاء على الموقع الآثري وإقامة أعمال فيه؛ وهو الأمر المخالف للقوانين الدولية.