الاحتلال الإسرائيلى يقتحم موقعا أثريا غرب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثرى فى بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم - في تصريح اليوم - إن عددا من دوريات الاحتلال، ترافقها مركبات تابعة لـ"الادارة المدنية"، اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، واستعرضوا ملفات وخرائط.
وأضاف أن هذه الاقتحامات أصبحت شبه يومية، وهناك مخاوف من تنفيذ مخططات للاستيلاء على الموقع الآثري وإقامة أعمال فيه؛ وهو الأمر المخالف للقوانين الدولية.
يذكر أن مستوطنون إسرائيليون، حاولوا إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية جوريش، جنوب شرق محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر فلسطينية في نابلس أن عددا من المستوطنين حاولوا نصب "كرافانات" في منطقة "وعر جمة" التابعة لأراضي القرية، بعد أن أجبرهم أهالي القرية على إزالتها.
ويشهد ريف نابلس تصاعدا في وتيرة الاستيطان، وفي عمليات الاستيلاء على الأراضي والتجريف لصالح توسعة المستوطنات، وإنشاء طرق استيطانية جديدة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أصدر أمرا بإزالة البؤرة التي بناها المستوطنون مساء الخميس الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة