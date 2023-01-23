اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 09:59 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتدي على تجار فلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل

الإثنين، 23 يناير 2023 09:20 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتدي على تجار فلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على المواطنين الفلسطينيين ومتاجرهم، في البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.


وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من المواطنين وأطلقوا قنابل الصوت داخل متاجرهم، ما تسبب بإلحاق أضرار جسيمه فيها، وأرغموهم على إغلاقها، تزامنا مع تواجد مستوطنين مسلحين في المنطقة كانوا يوجهون الشتائم النابية للمواطنين الفلسطينيين.


ويعاني أصحاب المحلات التجارية في الخليل، بشكل متواصل من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

مدينة الخليل

المستوطنون الإسرائيليون



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